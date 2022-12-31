Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komuta kademesi Diyarbakır'da. A Haber ekibinden Haktan Uysal Bakan Akar'ın gezisine eşlik ediyor. Bakan Akar Diyarbakır’da esnafı ziyaret etti halk ile sohbet etti. İşte tüm detaylar…

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