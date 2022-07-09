09 Temmuz 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bakan Akar asker ailelerini telefonlar aradı bayramlaştı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar askerlerle yemekhanede buluştu. Mehmetçiklerin henüz ailelerinin bayramını kutlamadığını öğrenen Bakan Akar, Telefonundan asker ailelerini arayarak bayramlarını tebrik etti. Asker annesinin “Askerlerimiz nasıl iyiler mi?” sorusu üzerine Bakan, “Zımba gibiler Arkadaşlar ben şimdi size bayramınız kutlu olsun diyeceğim sizde sağ ol diyeceksiniz. Annemiz duysun” ifadelerini kullandı. Askerler sesleriyle yemekhaneyi inletti.