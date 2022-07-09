09 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakan Akar asker ailelerini telefonlar aradı bayramlaştı

Bakan Akar asker ailelerini telefonlar aradı bayramlaştı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.07.2022 15:09
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar askerlerle yemekhanede buluştu. Mehmetçiklerin henüz ailelerinin bayramını kutlamadığını öğrenen Bakan Akar, Telefonundan asker ailelerini arayarak bayramlarını tebrik etti. Asker annesinin “Askerlerimiz nasıl iyiler mi?” sorusu üzerine Bakan, “Zımba gibiler Arkadaşlar ben şimdi size bayramınız kutlu olsun diyeceğim sizde sağ ol diyeceksiniz. Annemiz duysun” ifadelerini kullandı. Askerler sesleriyle yemekhaneyi inletti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yemekhane bu seslerle inledi!
Yemekhane bu seslerle inledi!
Alman Bakan böyle yalvardı!
Alman "Bakan" böyle yalvardı!
Münbiç ve Tel Rıfat’tan tacizler başladı
"Münbiç ve Tel Rıfat'tan tacizler başladı"
Ayasofya Camii’nde bayram heyecanı!
Ayasofya Camii’nde bayram heyecanı!
Hepimize ders veren miras!
Hepimize ders veren miras!
Yeni algı operasyonu! Bakın hedefi ne
Yeni algı operasyonu! Bakın hedefi ne
Talimat verdi! Muhafazakar seçmen planı
Talimat verdi! Muhafazakar seçmen planı
Latin Amerika çıkarması!
Latin Amerika çıkarması!
Vatanı ayakta tutanlar! İşte hikayesi...
Vatanı ayakta tutanlar! İşte hikayesi...
Başkan Erdoğan Mehmetçik ile bayramlaştı
Başkan Erdoğan Mehmetçik ile bayramlaştı
Ayasofya’da Kurban Bayramı Namazı
Ayasofya'da Kurban Bayramı Namazı
Tek hedefimiz teröristler
"Tek hedefimiz teröristler"
Daha Fazla Video Göster