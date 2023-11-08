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Bahis çetelerine Sibergöz Operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

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Giriş: 08.11.2023 09:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 3 ilde "Sibergöz" operasyonu düzenlendiğini duyurdu.
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