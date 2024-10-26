Bahçeli’nin sözlerin perde arkası! Uzmanlar A Haber’de yorumladı

MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen Ziya Gökalp sempozyumunda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli "Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir. Bin yıllık ortak tarihleri var, bugün ortak tehdit var. Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır" dedi. Bahçeli’nin sözlerinin perde arkasını A Haber canlı yayınına katılan gazeteciler Ekrem Kızıltaş ve Emin Pazarcı değerlendirdi.

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