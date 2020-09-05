05 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bahçeli'nin "idam" çıkışı sonrası gözler TBMM'ye çevrildi! Gündeme gelecek mi?

Bahçeli'nin "idam" çıkışı sonrası gözler TBMM'ye çevrildi! Gündeme gelecek mi?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.09.2020 11:05
Güncelleme:05.09.2020 11:33
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile yeniden tartışma konusu olan idam cezası TBMM açılınca gündeme alınacak mı? Konuyla ilgili detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tekrar başlattığı idam cezası geri gelsin tartışmasına TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan da destek geldi. Şentop, "Belli suçlara mahsus olmak üzere" idam cezasından yana olduğunu ifade etti. Peş peşe gelen açıklamaların ardından gözler TBMM'ye çevrildi.

İşte A Haber muhabiri Lamia Ayhan'ın aktardığı bilgiler:

"MHP Lideri Bahçeli'nin çıkışı oldukça önemliydi. Özellikle Devlet Bahçeli, kadın ve çocuklara yönelik suçların bu noktadaki faillerinin en üst düzeyden ceza alması gerektiğini savunuyor. Bu konudaki görüşünü net bir şekilde ifade etti. Ama bununla da sınırlı değil Bahçeli'nin talebi. Terör örgütleri ile mücadelede teröristlerin varlık gösterme gayretlerinin önüne geçilmesi için o alanda da bazı suçlarda yine idam cezasının gelmesini istiyor.

AK PARTİ'DEN DESTEK
AK Parti'den bazı milletvekilleri MHP liderine destek verdiler. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Çok sınırlı olarak, belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

GÖZLER TBMM'DE
Gözler bu açıklamaların ardından TBMM'ye çevrildi. Ekim ayında açılacak olan TBMM'de nasıl bir çalışma yürütülecek? Nasıl bir tartışma süreç izleyecek? onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama şunu söyleyelim özellikle devam eden bir çalışma var. Araştırma hizmetleri tarafından yürütülen bir çalışma. "Türk hukukunda ölüm cezası" başlıklı bir çalışma ama yine tüm dünyadaki örnekler incelenerek önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Başkan Erdoğan ile dönem dönem bir araya geldiğini biliyoruz. Bu konu noktasında tekrar bir araya geldiklerinde idam cezasına ilişkin bir değerlendirme yapılıp partilerin ayrı birer çalışma yürütüp bundan sonra da bir yol haritası çizilmesi gündeme gelebilir."

Son dakika: İdam cezası gelecek mi? İdam ne zaman kalktı? İdam olan ülkeler... SON DAKİKA: İDAM CEZASI GELECEK Mİ? İDAM NE ZAMAN KALKTI? İDAM OLAN ÜLKELER...
Son dakika: TBMM Başkanı Şentoptan flaş idam açıklaması SON DAKİKA: TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN FLAŞ İDAM AÇIKLAMASI

Bahçeli'nin idam çıkışı sonrası gözler TBMM'de
Bahçeli'nin "idam" çıkışı sonrası gözler TBMM'de
Muharrem İnce kime ne mesaj verdi?
Muharrem İnce kime ne mesaj verdi?
Türkiye'den gövde gösterisi! Akdeniz Fırtınası başlıyor
Türkiye'den gövde gösterisi! "Akdeniz Fırtınası" başlıyor
Terör örgütüne ağır darbe!
Terör örgütüne ağır darbe!
Açılışını Başkan Erdoğan yapacak!
Açılışını Başkan Erdoğan yapacak!
Sağlık Bakanlığı: Uzaktan eğitim yapılsın
Sağlık Bakanlığı: Uzaktan eğitim yapılsın
Aile hekimleri için koronavirüs kapsamında ek ödeme kararı
Aile hekimleri için koronavirüs kapsamında ek ödeme kararı
Bakanlık: Uzaktan eğitim yapılsın
Bakanlık: Uzaktan eğitim yapılsın
Terörden kaçtı! Devlete sığındı
Terörden kaçtı! Devlete sığındı
Sakarya'da fındık kavgasının görüntüleri sosyal medyayı salladı
Sakarya'da fındık kavgasının görüntüleri sosyal medyayı salladı
Meis Adası üzerinden hangi plan işliyor?
Meis Adası üzerinden hangi plan işliyor?
Başkan Erdoğan'dan askerlere mesaj
Başkan Erdoğan'dan askerlere mesaj
Daha Fazla Video Göster