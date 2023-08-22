22 Ağustos 2023, Salı
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Bahçeli’nin çağrısında İYİ Parti’den yanıt! İYİ Partili Ayhan Erel: Davete icabet farzdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerde ittifak çağrısına İYİ Parti'den bu kez olumlu yanıt geldi. 27. dönem Milletvekili Ayhan Erel, MHP tarafından kendilerine yapılan 'komşuluk' davetine icabet etmeleri gerektiğini söyledi, "Davete icabet etmek farzdır. Biz aynı çınarın dalları gibiyiz" dedi.