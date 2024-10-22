22 Ekim 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Bahçeli’nin bahsettiği Umut Hakkı nedir? Uzman isimler A Haber’de

Bahçeli’nin bahsettiği Umut Hakkı nedir? Uzman isimler A Haber’de

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.10.2024 14:59
MHP lideri Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, “Umut Hakkı”nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.” gelişmeleri A Haber canlı yayınına uzman isimler değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bahçeli’nin bahsettiği Umut Hakkı nedir?
Bahçeli’nin bahsettiği Umut Hakkı nedir?
Latif Erdoğan A Haber’de anlattı
Latif Erdoğan A Haber'de anlattı
DEM Parti’den Bahçeli’ye yanıt
DEM Parti'den Bahçeli'ye yanıt
Devlet Bahçeli’den İmralı çıkışı
Devlet Bahçeli'den "İmralı" çıkışı
Bahçeli’den flaş Öcalan çıkışı!
Bahçeli'den flaş "Öcalan" çıkışı!
Yaralı kardeşini 2 KM omzunda taşıdı
Yaralı kardeşini 2 KM omzunda taşıdı
Narin cinayeti! Bu belge sadece A Haber’de
Narin cinayeti! Bu belge sadece A Haber'de
PKK’nın Avrupa yapılanmasına darbe!
PKK'nın Avrupa yapılanmasına darbe!
Yenidoğan Çetesi nasıl çökertildi?
Yenidoğan Çetesi nasıl çökertildi?
FETÖ’de yeni elebaşı kim olacak?
FETÖ'de yeni elebaşı kim olacak?
10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
CHP’de lk 4 madde kavgası çıktı
CHP'de lk 4 madde kavgası çıktı
Daha Fazla Video Göster