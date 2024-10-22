Bahçeli’nin bahsettiği Umut Hakkı nedir? Uzman isimler A Haber’de

MHP lideri Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, “Umut Hakkı”nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.” gelişmeleri A Haber canlı yayınına uzman isimler değerlendirdi.

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