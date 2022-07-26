26 Temmuz 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bahçelievler'de kan donduran görüntü: Arkadaşı boğazından bıçakladı! İlk müdahaleyi kasap yaptı
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde televizyon izlediği sırada arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan Atakan Ateş isimli genç, sokağa çıkarak, "Ölmek istemiyorum" diyerek yardım istedi. Kan içinde kalan yaralı gence ilk müdahaleyi kasap olarak çalışan Saliha Arslan yaptı. Arkadaşını bıçaklayan şahıs ise 4. kattan atlayarak kaçmak istediği sırada yaralandı. Zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.