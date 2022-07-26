26 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bahçelievler'de kan donduran görüntü: Arkadaşı boğazından bıçakladı! İlk müdahaleyi kasap yaptı

Bahçelievler'de kan donduran görüntü: Arkadaşı boğazından bıçakladı! İlk müdahaleyi kasap yaptı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.07.2022 21:26
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde televizyon izlediği sırada arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan Atakan Ateş isimli genç, sokağa çıkarak, "Ölmek istemiyorum" diyerek yardım istedi. Kan içinde kalan yaralı gence ilk müdahaleyi kasap olarak çalışan Saliha Arslan yaptı. Arkadaşını bıçaklayan şahıs ise 4. kattan atlayarak kaçmak istediği sırada yaralandı. Zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.
Arkadaşı boğazından bıçakladı
Arkadaşı boğazından bıçakladı
Çok sayıda PKK’lı öldürüldü
Çok sayıda PKK'lı öldürüldü
Millet İttifakı daha yolun başında dağıldı! 2023 adayı kim olacak?
Millet İttifakı daha yolun başında dağıldı! 2023 adayı kim olacak?
HDP’li Beştaş’tan karma komisyonda provokasyon
HDP'li Beştaş'tan karma komisyonda provokasyon
Yunanistan’dan Türkiye’ye taciz
Yunanistan'dan Türkiye'ye taciz
CHP’li Kotan’dan AK Partili seçmene hadsiz sözler
CHP’li Kotan'dan AK Partili seçmene hadsiz sözler
AK Parti’den CHP’ye olağanüstü toplantı çağrısı
AK Parti'den CHP'ye olağanüstü toplantı çağrısı
Başkan Erdoğan Putin ile görüşecek
Başkan Erdoğan Putin ile görüşecek
20 bin öğretmen ataması yapılacak
20 bin öğretmen ataması yapılacak
Tahıl gemileri birkaç güne hareket edebilir
"Tahıl gemileri birkaç güne hareket edebilir"
Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu
Başkan Erdoğan Büyükelçileri kabul edecek
Başkan Erdoğan Büyükelçileri kabul edecek
Daha Fazla Video Göster