Bahçelievler'de kan donduran görüntü: Arkadaşı boğazından bıçakladı! İlk müdahaleyi kasap yaptı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde televizyon izlediği sırada arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan Atakan Ateş isimli genç, sokağa çıkarak, "Ölmek istemiyorum" diyerek yardım istedi. Kan içinde kalan yaralı gence ilk müdahaleyi kasap olarak çalışan Saliha Arslan yaptı. Arkadaşını bıçaklayan şahıs ise 4. kattan atlayarak kaçmak istediği sırada yaralandı. Zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.