Bahçelievler-Kirazlı hattında sona doğru! Metro hattı 10 Mart'ta İstanbulluların hizmetine giriyor

Bahçelievler-Kirazlı metro hattı 10 Mart'ta İstanbulluların hizmetine giriyor. 7 istasyonlu hatta günlük 1 milyon yolcu seyahat edecek. Peki Bahçelievler-Kirazlı metro hattı güzergahları neler? A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.

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