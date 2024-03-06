06 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bahçelievler-Kirazlı hattında sona doğru! Metro hattı 10 Mart'ta İstanbulluların hizmetine giriyor

Bahçelievler-Kirazlı hattında sona doğru! Metro hattı 10 Mart'ta İstanbulluların hizmetine giriyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.03.2024 10:52
Güncelleme:06.03.2024 10:52
Bahçelievler-Kirazlı metro hattı 10 Mart'ta İstanbulluların hizmetine giriyor. 7 istasyonlu hatta günlük 1 milyon yolcu seyahat edecek. Peki Bahçelievler-Kirazlı metro hattı güzergahları neler? A Haber muhabiri Kübra Kılıç  detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li vekilin odasında para dolu poşet!
CHP’li vekilin odasında para dolu poşet!
Bahçelievler-Kirazlı hattında sona doğru!
Bahçelievler-Kirazlı hattında sona doğru!
1 Nisan planı ne? Özel’i tasfiye hazırlığı m?
1 Nisan planı ne? Özel’i tasfiye hazırlığı m?
Türkiye Ege ve D. Akdeniz’in resmi sahibi
"Türkiye Ege ve D. Akdeniz'in resmi sahibi"
Hulk’tan Gazze’de ateşkes mesajı
Hulk’tan Gazze’de ateşkes mesajı
MİT’ten Irak’ta nokta operasyon
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon
CHP yıkım kafasından vazgeçmedi!
CHP yıkım kafasından vazgeçmedi!
Cumhur İttifakı adayı müjdeyi A Haber’de verdi
Cumhur İttifakı adayı müjdeyi A Haber'de verdi
Gözler gökyüzünde! 1 lokma ekmeğin peşinde
Gözler gökyüzünde! 1 lokma ekmeğin peşinde
Teröre BOZDOĞAN-8 operasyonu!
Teröre "BOZDOĞAN-8" operasyonu!
CHP’nin “engelleniyoruz” iddiası çürüdü
CHP’nin “engelleniyoruz” iddiası çürüdü
Türkiye’den Amerika diplomasisi!
Türkiye’den Amerika diplomasisi!
Daha Fazla Video Göster