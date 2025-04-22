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Bahçeli’den yürüyüş mesajı: Daha yolun yarısı var

Bahçeli’den yürüyüş mesajı: “Daha yolun yarısı var”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.04.2025 23:07
Bahçeli, 17 gün sonra bir kez daha görüntülendi. Bu kez açık havada yürüyüş yaptığı anlar, “Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var” notuyla paylaşıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefine dikkat çekti. "PKK fesih işlemini tamamlamalı, bu işi daha fazla uzatmamalıdır" ifadelerini kullandı. Parti genel merkezinde konuklarını kabul etmeye başlayan Bahçeli’ye ilginç bir tablo da hediye edildi.
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Bahçeli’den yürüyüş mesajı: Daha yolun yarısı var
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