Bahçeli'den "Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni"nde önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde "Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Antalya'daki tarihi zirveyle ilgili konuşan MHP Lideri Bahçeli, "Türkiye barış yolunda çok başarılı bir adım atmıştır! Bazı kesimler Türkiye'nin diplomasi atağını hazmedemiyor." dedi.