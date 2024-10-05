05 Ekim 2024, Cumartesi
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Bahçeli'den Sinan Ateş davasına ilişkin açıklama: Yargının kararına saygı duyuyoruz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Ateş davasındaki karara saygı gösterildiğini belirtti. Bahçeli, "Burada MHP ve Ülkü Ocakları'nın sorgulanması, kötülenmesi, ve itibarsızlaşma için gayret gösteren bakış açılarını kınadığımı ifade etmek isterim." dedi.