19 Ağustos 2025, Salı

Haberler Gündem Videoları Bahçeli'den Özel'e cevap: "Suçluları savunma!"
Bahçeli’den Özel’e cevap: Suçluları savunma!

Bahçeli'den Özel'e cevap: "Suçluları savunma!"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2025 21:23
Özgür Özel’in açıklamalarına bir tepki de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi. Bahçeli, Özel’in Cumhur İttifakı’na yönelik eleştirilerini “yalan ve yamuk” olarak nitelendirdi. MHP lideri, CHP’li belediyelerde derinleşen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının bir an önce sonuçlanması gerektiğini de vurguladı.
