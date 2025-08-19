Bahçeli'den Özel'e cevap: "Suçluları savunma!"

Özgür Özel’in açıklamalarına bir tepki de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi. Bahçeli, Özel’in Cumhur İttifakı’na yönelik eleştirilerini “yalan ve yamuk” olarak nitelendirdi. MHP lideri, CHP’li belediyelerde derinleşen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının bir an önce sonuçlanması gerektiğini de vurguladı.

