27 Eylül 2025, Cumartesi

Bahçeli'den NATO çıkışı! Bahçeli neden TRÇ ittifakı dedi?
Bahçeli’den NATO çıkışı! Bahçeli neden TRÇ ittifakı dedi?

Bahçeli'den NATO çıkışı! Bahçeli neden TRÇ ittifakı dedi?

Giriş: 27.09.2025 11:41
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir süre önce gündeme taşıdığı Türkiye-Rusya-Çin ittifakına açıklık getirdi, NATO çıkışı yaptı, “Bazı NATO müttefiklerimiz en hayati önceliklerimizi ve taleplerimizi görmezden gelebiliyorlarsa, kamuoyunda da bu noktada ciddi bir tepki yükselmişse Türkiye'nin tarihsel vizyonuyla mütenasip biçimde her iki yöne bakma zamanı gelmiştir." dedi. Bahçeli, terör örgütü SDG'yi kışkırtanın İsrail olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan'a ise BM konuşması üzerinden övgüde bulundu.
