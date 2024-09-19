Bahçeli’den Narin ve Sıla’yı istismar edenlere sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8 yaşındaki Narin’in katledilmesi, Sıla bebeğe yapılan vahşet üzerinden istismar yapanlara tepki gösterdi. İki olayda da suçluların güneş yüzü görmeden kapatıldıkları hücrelerinde çürüyüp gitmelerini istedi. Dünyanın her yerinde yaşanan vahşet olaylarının sadece Türkiye’de yaşanıyormuş gibi gösterilmesine de kızgındı Bahçeli.

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