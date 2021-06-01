Bahçeli'den MHP Grup Toplantısında önemli açıklamalar

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Siyasi mücadelenin ahlakı olmalı. İlkesizlerin bağımsız iradesi olamaz. Siyasette erdem yoksa entrika hakimdir. Kılıçdaroğlu'nun erken seçim zorlaması kimin siparişi? Kılıçdaroğlu'nun belli ki aceleri var, telaş içinde. Türkiye'nin erken seçim gündemi yok. Seçimlere 754 gün kaldı, Kılıçdaroğlu sabret ve seyret." ifadelerini kullandı. MHP Lideri Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, Biden'dan aldığı pasla sahaya inmiş ve Türkiye'nin kalesine gol atmaya çalışmaktadır." dedi. Atatürk'e hakaret iddiasıyla ilgili de konuşan Bahçeli, "Türkiye'nin huzuru ile oynanması provokasyondur." diyerek sert çıktı..