Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na uyarı: Helalleşme kavgalaşmaya dönüştü, çıkış yolu bayramlaşmadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerle buluştuğu iftar programında soruları yanıtladı. Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 dakikalık grup toplantısı konuşmasının çok sert olduğunu söyleyerek, "Helalleşmeyi kavgalaşmaya çevirmenin anlamı yok. Şu an Türkiye'de helalleşme ile başlayan, kavgalaşmayla yola devam etmek istiyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir kavgada kaybeder. Çünkü kavga tecrübesi yok. Ama bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var" dedi.

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