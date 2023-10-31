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Bahçeli'den Gazze'ye destek açıklaması: İsrail savaş suçlusudur

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Giriş: 31.10.2023 11:42
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Türkiye Yüzyılına vurgu yapan Bahçeli, "Yeni yüzyılın cazibe merkezi Türkiye cumhuriyeti olacak, zamanda ve mekanda üstünlük Türkiye'ye geçecek ve bunu sağlayacak olan Türkiye Yüzyılı'dır." dedi. Bahçeli ayrıca İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama da çok sert tepki göstererek "İsrail savaş suçlusudur. Uluslararası hukuk önünde hesap verecek" ifadelerini kullandı.
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