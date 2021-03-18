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Bahçeli'den Cumhur İttifakı vurgusu: 2023 adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

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Giriş: 18.03.2021 11:58
Güncelleme:18.03.2021 12:00
Partisinin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı dürüst birlikteliktir. Terör örgütlerine karşı tek yürekle duruş gösteren cumhurun ruh kökü, duruş özüdür. Cumhur İttifakı'nı arayan Kandil'de değil, Pensilvanya'da değil, Ankara'da bulacaktır. Tarihimiz bellidir o da cumhur ittifakıdır. 2023 adayımız bellidir, o muhterem isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.
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