Bahçeli’den 7’li koalisyona sert sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ve seçim maratonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 7'li koalisyonu Kandil ve Pensilvanya ile iş tutmakla suçlayan Bahçeli, Türkiye terörle yol yürüyenlere bırakılamaz dedi. Depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Bahçeli, "Bölgeye sonuna kadar sahip çıkacağız" diye de ekledi.

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