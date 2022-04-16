16 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bahçeli İYİ Partili milliyetçilere seslendi! Bu çağrı ne anlama geliyor?

Bahçeli İYİ Partili milliyetçilere seslendi! Bu çağrı ne anlama geliyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2022 13:28
Güncelleme:16.04.2022 13:31
"Mahallenin uşaklarını MHP'ye davet ediyorum" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözleri büyük yankı uyandırmıştı. Bahçeli'nin bu çağrısının İYİ Partili Koray Aydın ile Yavuz Ağıralioğlu'na yönelik olduğu öne sürüldü. Peki bu çağrı ne anlama geliyor?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Çağrısı ne anlama geliyor?
Çağrısı ne anlama geliyor?
Yıllık 20 milyon TL tasarruf!
Yıllık 20 milyon TL tasarruf!
Türk milleti parlamenter sistemi tarihe gömdü!
Türk milleti parlamenter sistemi tarihe gömdü!
İBB yönetimi deprem bütçesini 6 kat küçülttü
İBB yönetimi deprem bütçesini 6 kat küçülttü
Muhalefete altın günü benzetmesi!
Muhalefete altın günü benzetmesi!
Bakan Akar’dan kritik görüşme!
Bakan Akar'dan kritik görüşme!
Dolar nasıl dünya parası oldu?
Dolar nasıl dünya parası oldu?
Hal yasası ne zaman Meclis’e gelecek?
Hal yasası ne zaman Meclis’e gelecek?
16 aydır bitmeyen tartışma!
16 aydır bitmeyen tartışma!
‘Sahte Suriyeliler hesabı’ açıklaması!
‘Sahte Suriyeliler hesabı’ açıklaması!
Moskova pulu kuyruğu!
Moskova pulu kuyruğu!
Daha Fazla Video Göster