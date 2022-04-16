Bahçeli İYİ Partili milliyetçilere seslendi! Bu çağrı ne anlama geliyor?

"Mahallenin uşaklarını MHP'ye davet ediyorum" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözleri büyük yankı uyandırmıştı. Bahçeli'nin bu çağrısının İYİ Partili Koray Aydın ile Yavuz Ağıralioğlu'na yönelik olduğu öne sürüldü. Peki bu çağrı ne anlama geliyor?

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