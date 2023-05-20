Bahçeli deprem bölgesinde: Milletin gönlündeki aday Recep Tayyip Erdoğan’dır

Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile deprem bölgesini ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli burada yaptığı konuşmada, “Milletin gönlündeki aday Recep Tayyip Erdoğan’dır.” dedi.

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