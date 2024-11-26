Bahçeli, "DEM İmralı ile görüşsün" dedi!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, yerine kayyım atanan Ahmet Türk'le görüşecek misiniz sorusuna yanıt verdi. Bahçeli, "Görüşme talebi olmadı ama arzusu olursa her zaman görüşürüz. Ağaların kapısı her zaman açık olur" yanıtını verdi. Meclis’te TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret eden Ahmet Türk ise barış mesajları verdi. Öte yandan DEM Parti Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. İşte Ankara'dan peş peşe gelen kritik açıklamalar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN