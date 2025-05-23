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Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan yolundan cayamaz!

Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan yolundan cayamaz!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.05.2025 16:30
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim tekrar aday olma derdim yok" açıklamasına değerlendirme geldi. Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı daha çok hizmetler var. Erdoğan’ın hizmeti her türlü övgünün üstündedir. Derdi vatan olan bir Cumhurbaşkanı'nın yolundan caymaya hakkı yok” dedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.
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