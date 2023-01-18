Baharda İstanbul susuz mu kalacak?

Kuraklığa karşı hangi tedbirler alınmalı? A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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