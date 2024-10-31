31 Ekim 2024, Perşembe
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Bağımlılıktan kurtulanlar anlattı

Bağımlılıktan kurtulanlar anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2024 10:06
Uyuşturucuya kapılanların pişman. İstisnasız hepsinin ortak noktası uyuşturucuyla, arkadaş ortamında tanışmış olmaları. Kimi, yıllarca zehri kullanmış, kimi kısa sürede kurtulmuş. Neler yaşadıklarını, nasıl başladıklarını ve bırakmaya karar verme süreçlerini anlattılar.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP MYK Toplantısı Esenyurt’ta
CHP MYK Toplantısı Esenyurt'ta
Özer 694 örgüt üyesiyle ne görüştü?
Özer 694 örgüt üyesiyle ne görüştü?
Yıl sonu ziyaretçi hedefi 61 milyon
"Yıl sonu ziyaretçi hedefi 61 milyon"
Ahmet Özer’in PKK ile bağlantısı ne?
Ahmet Özer’in PKK ile bağlantısı ne?
Bağımlılıktan kurtulanlar anlattı
Bağımlılıktan kurtulanlar anlattı
Soydular... Saatlerce beklettiler!
Soydular... Saatlerce beklettiler!
A Haber vurulan hedefleri görüntüledi
A Haber vurulan hedefleri görüntüledi
Dehşet anını A Haber’e anlattı
Dehşet anını A Haber’e anlattı
Ellerimiz müzakere için havadadır
"Ellerimiz müzakere için havadadır"
Esenyurt Belediyesi’ne görevlendirme
Esenyurt Belediyesi’ne görevlendirme
İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü
İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü
Alanında öncü isimlere büyük ödül
Alanında öncü isimlere büyük ödül
Daha Fazla Video Göster