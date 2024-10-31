31 Ekim 2024, Perşembe
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Bağımlılıktan kurtulanlar anlattı
Uyuşturucuya kapılanların pişman. İstisnasız hepsinin ortak noktası uyuşturucuyla, arkadaş ortamında tanışmış olmaları. Kimi, yıllarca zehri kullanmış, kimi kısa sürede kurtulmuş. Neler yaşadıklarını, nasıl başladıklarını ve bırakmaya karar verme süreçlerini anlattılar.