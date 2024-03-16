Bağdat zirvesinde 7 maddelik ortak bildiri! Murat Akgün: Türkiye akıllı politika izliyor

Türkiye Irak heyetleri arasında Bağdat'ta yapılan kritik toplantının ardından 7 maddelik ortak bir bildiri yayınlandı. Bildiri de terör örgütü PKK ile mücadele konusunda önemli başlıklar öne çıkıyor. Peki ırak ile bundan sonraki yol haritası nasıl olacak? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün önemli değerlendirmelerde bulundu.

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