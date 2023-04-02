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Bağcılar'da toplu açılış töreni! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar

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Giriş: 02.04.2023 16:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Bağcılar'da yapımı tamamlanan 97 tesisin açılışını yapıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açılış öncesi açıklamalarda bulundu.
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