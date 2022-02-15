BAE ile ilişkilerde yeni sayfa! Türkiye-BAE ortaklığının bölge için kazanımları ne olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan BAE programı devam ediyor. Dün 13 tane anlaşma imzandı ve iki ülkenin siyasi ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi için önemli adımlar atıldı. Bugün Dubai’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Milli Günü’nün açılışına katıldı ve dostluk mesajları verdi. Erdoğan, "Bir Arap ülkesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk dünya fuarı Dubai Expo'yu yeni bir geleceği hep beraber kurmak için bir çağrı olarak değerlendiriyorum." dedi. İki ülke arasında yaşanan sıcak gelişmeleri A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.

Orhan Sali'nin canlı yayında öne çıkan ifadeleri:

"10 yıl aradan sonra yapılan bir ziyaretten bahsediyoruz. Çok görkemli bir karşılama yapıldı. Bu sadece bununla kalmadı, içi dolu bir ziyaret oldu. Yapılan anlaşmalar belirli bir çerçevede sınırlı değil. Önümüzdeki günlerde bu anlaşmaların detaylarını anlatıyor olacağız.

Burada swaptan öte yeni anlaşmalar var. İş adamlarının Türkiye'ye yatırım yapma arzusu var. Buradaki iş adamlarının dünyada çok fazla yatırımları var Türkiye bu pastadan ne kadar alıyor ona iyi bakmak lazım.

Tüm bunları düşündüğümüzde bu ziyaret bu açıdan çok önemli. BAE'den Türkiye'ye yönelik yatırımlara daha çok ağırlık verilecek."