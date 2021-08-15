"Babur" denizle buluştu! Başkan Erdoğan'dan Pakistan MİLGEM Korvet Projesi'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1. Gemi Saç Kesim Töreni'ne katıldı. Taliban'ın başkent Kabil'e girmesiyle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Barış ve istikrar için Pakistan'a önemli görev düşüyor. Bölgenin ve Afganistan'ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz." dedi.