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Babacan'ın seçim vaadi İHA'lar: Dokunacağız

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Giriş: 16.01.2023 13:05
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bu sabah İlker Karagöz'ün FOX TV'de sunduğu Çalar Saat programında, terörle mücadelede savaş tarihini değiştiren İHA/SİHA'ları hedef aldı. HDP ile birlikte seçime girme planları yapan Babacan, teröristlerin en büyük kabusu olan İHA ve SİHA'lara dokunacaklarını açık açık itiraf etti. DEVA Partisi Genel Başkanı skandal açıklamalarını "Bu proje öyle hale getirildi ki "Bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz felan filan" kusura bakmayın ya biz dokunacağız tabiki." sözleriyle ifade etti. DEVA'nın teröristlerin "ekmeğine yağ süren" açıklamaları bununla bitmedi. HDP milletvekili Erol Katırcıoğlu da katıldığı bir programda DEVA Partisi ile birlikte seçim planı yaptıklarını itiraf etti. Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas bugünkü yazısında "Babacan PKK'ya neden göz kırpıyor" sözleriyle DEVA Partisi liderinin 6'lı masaya hazırladığı tuzağı da gözler önüne serdi.
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