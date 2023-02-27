Baba ve kızı kurtarıldı! A Haber canlı yayında ekranlara taşıdı

Malatya'da meydana gelen 5.6'lık depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kalan baba ve kızı sağ olarak kurtarıldı. Baba ve kızı kurtaran kahraman ekipler yaşadıklarını A Haber muhabiri Barış Türel’e anlattı.

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