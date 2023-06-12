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Baba-oğulun liderlik kavgası! Seçim sonrası değişim gerilimi

A Haber
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Giriş: 12.06.2023 14:41
Seçim sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik değişim ısrarıyla bozulan "baba-oğul" ilişkisi dikkat çekiyor.
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