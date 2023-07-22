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Baba-Oğul yüzleşmesinden kim galip çıktı? Eski CHP Genel Sekreteri Sevigen'den A Haber'de bomba kulis

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Giriş: 22.07.2023 21:41
CHP’de seçim hezimeti bir sürü parti içi kaosu beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun parti içindeki bazı isimlerle düzenlediği ‘darbe toplantısı’ gündeme bomba gibi düşmüştü. Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında bu durumu "Etik açıdan doğru bulmadım" şeklinde değerlendirse de intikam için kolları sıvadı. Ekremci medya olarak bilinen fondaş Halk TV ile tüm anlaşmalarının feshedildiği duyuruldu. CHP’de bugün gerçekleştirilen kaos dolu belediye başkanları toplantısına ilişkin CHP’nin Eski Genel Sekteri Mehmet Sevigen A Haber’de parti içindeki kulis bilgilerini paylaştı. Baba-Oğul yüzleşmesinden kim galip çıktı? İşte detaylar…
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