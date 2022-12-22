22 Aralık 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Baba-oğul mu? Abla-kardeş mi? Kılıçdroğlu ve Akşener kavgası sürüyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında ''aday benim'' mesajı vermiş Ekrem İmamoğlu'na ''Evladım'' diye hitap etmişti. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir kez daha ''Kardeşim'' ifadesini kullandı. Akşener "Gerekirse Mansur Yavaş'ın da yanında oluruz" dedi.