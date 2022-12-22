Baba-oğul mu? Abla-kardeş mi? Kılıçdroğlu ve Akşener kavgası sürüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında ''aday benim'' mesajı vermiş Ekrem İmamoğlu'na ''Evladım'' diye hitap etmişti. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir kez daha ''Kardeşim'' ifadesini kullandı. Akşener "Gerekirse Mansur Yavaş'ın da yanında oluruz" dedi.

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