14 Haziran 2023, Çarşamba
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Baba-Oğul kavgasında yeni bir isim! Koltuk savaşları son sürat devam ediyor... "Özgür Özel adaylık için hazır"
CHP'de sular durulmuyor. Baba-Oğul kavgasına yeni bir isim daha eklendi. CHP yandaşı sözde gazeteci Ağırel, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlık için aday olduğunu duyurdu. Özel ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Ağırel, 'CHP genel gaşkanlığı için hazır mısınız?' sorusunu kendisine yönelttiğini ve Özel'in 'Evet CHP genel başkanlığına hazırım’ dediğini söyledi.