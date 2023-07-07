07 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Baba-oğlu gırtla gırtlağa koltuk savaşı! CHP’de neler olacak? Ekrem İmamoğlu'nun hedefi ne?

Baba-oğlu gırtla gırtlağa koltuk savaşı! CHP’de neler olacak? Ekrem İmamoğlu'nun hedefi ne?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.07.2023 13:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşanan kavga için için "Baba-oğul gırtlak gırtlağa geldiler" ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan, yerel seçimler için de “Şehirler kurtarılmak için gün sayıyor, 31 mart 2024 tarihinde bu kötü gidişe dur diyeceğiz" dedi. CHP'de yaşanan “Baba-oğul” gırtlak gırtlağa Genel Başkanlık kavgasını ve yerel seçimlere yönelik gidişatı A Haber canlı yayınına katılan gazeteci- yazar Osman Diyadin ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ulağlı değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Muhalfette danışman ve istifa krizi
Muhalfette danışman ve istifa krizi
AK Parti’de 6 il başkanlığına atama!
AK Parti’de 6 il başkanlığına atama!
Koltukta oturmasını kim istiyor? İŞTE O LOBİ
Koltukta oturmasını kim istiyor? İŞTE O LOBİ
FETÖ’ye haziran ayında darbe
FETÖ'ye haziran ayında darbe
Koltuğunu kimler istiyor?
Koltuğunu kimler istiyor?
Nahel isyanın perde arakası
Nahel isyanın perde arakası
Savaşın seyri değişir mi?
Savaşın seyri değişir mi?
İşte yeni dönemin şifreleri...
İşte yeni dönemin şifreleri...
Türkiye’yi ikna için yarışa girdiler
Türkiye'yi ikna için yarışa girdiler
Depremzedelere yeni destek paketi!
Depremzedelere yeni destek paketi!
İBB’nin metro sınavı!
İBB’nin metro sınavı!
Başkan Erdoğan bugün Zelenski ile görüşecek
Başkan Erdoğan bugün Zelenski ile görüşecek
Daha Fazla Video Göster