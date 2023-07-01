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Baba ocağı Güneysu'daki akrabaları Başkan Erdoğan'ı anlattı: Kendisini vatanına milletine ve Müslümanlara adadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2023 12:47
Göreve geldiği günden bu yana yaptıklarıyla Türkiye'nin seyrini değiştiren Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın da startını verdi. Erdoğan'ın akrabaları başarılarıyla gurur duyduklarını ifade ederken, "2 yıldır kendisini vatanına ve milletine adadı. İnsani yönleri çocukluğunda nasılsa şimdi de öyle. Mütevazı ve yardımsever. Bizleri hiç unutmadı" dedi.
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