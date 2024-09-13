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Baba Arif Güran A Haber'e özel açıklamalar!

Baba Arif Güran A Haber'e özel açıklamalar! "Nevzat'ın katilden farkı yok"

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 13.09.2024 22:08
Güncelleme:13.09.2024 22:09
Diyarbakır'da yaşanan Narin Güran cinayetinde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gözaltına alınan ardından da serbest bırakılan baba Arif Güran A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Baba Güran,Narin'in cesedini dereye bırakan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın katilden farkı olmadığını belirterek " İtirafçı değil bu insan katildir. Nevzat benim yanımda eli titremiyor bana sabırlı ol diyordu. Böyle bir vahşet var mı?" dedi.
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