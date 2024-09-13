Baba Arif Güran A Haber'e özel açıklamalar! "Nevzat'ın katilden farkı yok"

Diyarbakır'da yaşanan Narin Güran cinayetinde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gözaltına alınan ardından da serbest bırakılan baba Arif Güran A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Baba Güran,Narin'in cesedini dereye bırakan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın katilden farkı olmadığını belirterek " İtirafçı değil bu insan katildir. Nevzat benim yanımda eli titremiyor bana sabırlı ol diyordu. Böyle bir vahşet var mı?" dedi.