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B sınıfı ehliyete 125 CC motosiklet izni! Güvenli sürüş teknikleri neler?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 13:08
B sınıfı ehliyete sahip olanlar belirli koşullar dahilinde 125 CC'ye kadar olan motosikletleri kullanılabilecek. Düzenleme hayata geçti. Motosiklet satışlarını arttı. Motosikletle güvenli sürüş nasıl olmalı? Sorunun cevabını A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuklar anlattı.
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