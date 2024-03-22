B sınıfı ehliyete 125 CC motosiklet izni! Güvenli sürüş teknikleri neler?

B sınıfı ehliyete sahip olanlar belirli koşullar dahilinde 125 CC'ye kadar olan motosikletleri kullanılabilecek. Düzenleme hayata geçti. Motosiklet satışlarını arttı. Motosikletle güvenli sürüş nasıl olmalı? Sorunun cevabını A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuklar anlattı.

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