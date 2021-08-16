Azzam Tamimi Taliban’ın planını A Haber’de deşifre etti! Taliban’ın asıl planı ne?

A Haber canlı yayınına bağlanan Siyasi analist Azzam Tamimi, Taliban'ın beklenen sonu ABD'nin geri çekilmesiyle hızlandırdığını vurguladı. Taliban'ın dünyadaki imajını temizlemeye çalıştığını belirten Siyasi analist Azzam Tamimi, "Taliban özellikle 2001'den itibaren kadınlara iyi davranmadıklarını görüyoruz. Eğitim alanında haklar tanımadıklarını gördük. Onların da söylemlerinin geliştikleri belli. Afgan halkını sakinleştirecek, ABD'nin çizdiği imajı, canavar gibi tanıtılma imajını değiştirmeye çalışıyorlar." dedi.