03 Ağustos 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Azra'yı vahşice öldürüp parçalara ayırdı!

Azra'yı vahşice öldürüp parçalara ayırdı!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.08.2021 09:19
Günlerdir aranan üniversite öğrencisi Azra, ormanlık alanda ölü bulunmuştu. Çapraz sorguda işlediği cinayeti itiraf eden zanlı Mustafa Murat Ayhan, "Yemek yiyip alkol aldık. Aramızda tartışma yaşandı, boğarak öldürdüm. Daha sonra banyoda parçalara ayırıp ormanlık alana gömdüm" diyerek korkunç anları anlattı. Bu vahşete sebep olan Ayhan'ın son derece saygın bir hayat sürdüğü öğrenildi. Zanlının yakınları kendisinin son derece naif olduğunu, kadınlara karşı kibar davrandığını söyledi.
Azra'yı vahşice öldürüp parçalara ayırdı!
Azra'yı vahşice öldürüp parçalara ayırdı!
A Haber yangın söndürme helikopterinde!
A Haber yangın söndürme helikopterinde!
Denizli'de yangın büyük oranda kontrol altına alındı
Denizli'de yangın büyük oranda kontrol altına alındı
Manisa’da korkutan orman yangını
Manisa’da korkutan orman yangını
Gündoğmuş'taki yangın kontrol altına alındı
Gündoğmuş'taki yangın kontrol altına alındı
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu!
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu!
Sosyal medya düzenlemesine Almanya modeli
Sosyal medya düzenlemesine "Almanya modeli"
Bakan Pakdemirli'den A Haber'e açıklama
Bakan Pakdemirli'den A Haber'e açıklama
İşte vaka ve vefat sayısı
İşte vaka ve vefat sayısı
Global Call Help Turkey tuzağına dikkat!
"Global Call Help Turkey" tuzağına dikkat!
Ömer Çelik Adana'da yangına ilişkin değerlendirmelerde bulundu
Ömer Çelik Adana'da yangına ilişkin değerlendirmelerde bulundu
Konya'daki katliama ilişkin yeni açıklama
Konya'daki katliama ilişkin yeni açıklama
Daha Fazla Video Göster