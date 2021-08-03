Azra'yı vahşice öldürüp parçalara ayırdı!

Günlerdir aranan üniversite öğrencisi Azra, ormanlık alanda ölü bulunmuştu. Çapraz sorguda işlediği cinayeti itiraf eden zanlı Mustafa Murat Ayhan, "Yemek yiyip alkol aldık. Aramızda tartışma yaşandı, boğarak öldürdüm. Daha sonra banyoda parçalara ayırıp ormanlık alana gömdüm" diyerek korkunç anları anlattı. Bu vahşete sebep olan Ayhan'ın son derece saygın bir hayat sürdüğü öğrenildi. Zanlının yakınları kendisinin son derece naif olduğunu, kadınlara karşı kibar davrandığını söyledi.