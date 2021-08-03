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Azra'yı öldüren cinayet şüphelisine cesedin parçalarını gömdüğü ormanlık alanda keşif yaptırıldı

DHA
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Giriş: 03.08.2021 10:21
Cinayet itirafının ardından Mustafa Murat Ayhan, Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu'nun kafatası ve sol kalçası bulunamadı. Polis kayıp ceset parçalarını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Otopside bir vahşet daha ortaya çıktı. Öte yandan Ayhan'ın, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürdükten sonra vücuduna jiletle ismini yazdığı da iddia edildi. Ayhan, sorgusunun ardından mahkemece tutuklandı.
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