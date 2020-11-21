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Azerbaycan’lılar Karabağ’a dönüyor! Hankendi kentine 2 bin 200 sivil geri döndü

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Giriş: 21.11.2020 13:45
Güncelleme:21.11.2020 13:46
Azerbaycan ordusunun  harp meydanında ettiği büyük zaferden sonra Karabağ 30 yıl sonra adım adım Azerbaycan’ın kontrolüne geçmeye başladı. Hankendi kentine 2 bin 200 sivil geri döndü. Gelişmeleri A Haber Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak aktardı.

Karabağ'da ocakların tütmesine ve camilerde ezan sesinin yükselmesine çok az kaldı. Asker tarafından alınan ve sivillerin döndüğü yerlerde ise ezan sesi yükseliyor. Dün itibariyle Ermeniler 27 yıldır işgal altında tuttuğu Ağdam kent merkezini boşalttı.

Bölgede 6 bin 500 sivil şehit edilmişti. Bölgede mayın çalışmaları sürerken bir köprüde 20'ye yakın mayın bulundu. Bölgede Ermenilerin döşediği anti tank mayınları imha ediliyor.

Kentte hiçbir sağlam bina kalmadı. Sağlam olarak sadece Cuma Camii kaldı. Ermeniler orayı ahır olarak kullanıyordu. Burada dün ilk kez ezan okundu ve Cuma namazı kılındı.

Türk askeri 102 yıl sonra Kafkasya'da görev yapacak. Bölge Türk askerinin gelmesi bekleniyor. Ermenistan'da ise siyasi kaos büyüyerek devam ediyor. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Ermenistan Başkanı Paşinyan'a destek ziyaretinde bulundu.

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