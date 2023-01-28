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Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine saldırıda yeni görüntü
Kalleş saldırgan arabasıyla Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'nin önüne geldi.
Kalaşnikof ile elçiliğin kapısında bekleyen İranlı polise dur işareti yaparak kapıya ateş etti.
1 ŞEHİT VAR
Hedef gözetmeden ateş açan saldırgan, güvenlik amiri Orhan Askerov'u şehit etti. 2 güvenlik görevlisini de yaraladı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Saldırı anı içerideki güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, silah sesi üzerine güvenlik görevlisi kapıyı açıyor.
Açılan ateşle birlikte yaşanan kargaşada, elçilikte görevli üç kişi içeri tekrar içeri giriyor.
Saldırgan da peşlerinden elçiliğe girerek kurşun yağdırıyor.
Oanda güvenlik görevlilerinden biri saldırgana müdahale ederek etkisiz hale getiriyor..
İRAN TELEVİZYONLARINDAN KALLEŞ SALDIRGANLA RÖPORTAJ
Üstelik saldırının ardından İran devlet televizyonları, saldırıyı düzenleyen teröristle röportaj yaptı.
Röportajda, teröristin rahat tavrı dikkatleri çekti.
BÜTÜK TEPKİ
İran devlet kanalının muhabirlerinin sıradan bir vatandaş ile röportaj yapıyormuş gibi davranması ise infiale neden oldu.
ALİYEV'DEN ÇAĞRI
Saldırının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, flaş bir açıklama yayınladı.
"Terör saldırısını kınıyorum" diyen Aliyev, şehit olan güvenlik amiri Orhan Askerov'un ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Aliyev, "Terör saldırısının ivedilikle araştırılmasını ve teröristlerin cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"Diplomatik misyonlara terör saldırısı kabul edilemez" dedi.