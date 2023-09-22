22 Eylül 2023, Cuma
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Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermenilere gönderdiği insani yardım yola çıktı
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığının Karabağ’daki Ermenilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için gönderdiği insani yardım malzemelerinin yüklü olduğu araçlar bölgeye hareket etti.