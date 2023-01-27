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Azerbaycan'ın İran Elçiliği'ne saldırı! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: 3 olasılık var

A Haber
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Giriş: 27.01.2023 10:59
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini, güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Saldırı sonrası A Haber canlı yayınına bağlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,"Saldırıların arkasındaki gerçekler ortaya çıkarılmalı." diyerek İran'a çağrıda bulundu. Gelen son dakika bilgisine göre kanlı eylemi gerçekleştiren saldırgan yakalandı.
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