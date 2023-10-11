11 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Azerbaycan'dan İspanya'da "Zorunlu Göç" forumu! Azerbaycan Türk Kadınları Derneği Başkanı A Haber'de

Azerbaycan'dan İspanya'da "Zorunlu Göç" forumu! Azerbaycan Türk Kadınları Derneği Başkanı A Haber'de

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.10.2023 09:18
İspanya'nın başkenti Madrid, Azerbaycan'ın liderliğinde düzenlenen "Zorunlu Göç" konulu önemli bir programa ev sahipliği yaptı. Forumu düzenleyen Azerbaycan Türk Kadınları Derneği Başkanı Tenzile Rüstemhanlı ise A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'a konuştu. Tenzile Rüstemhanlı, “Azerbaycan'dan 1988'de ailemle birlikte göç etmek zorunda kaldım. Zorla göç ettirildik, sesimizi Avrupa'ya bir türlü duyuramadık. 300 bin Azerbaycanlı her şeyini bırakıp göç etmek zorunda kaldı. Biz operasyonda Ermeni sivillere asla zarar vermedik. Avrupa bizim de yaşadığımız acıları görsün.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İspanya’da Zorunlu Göç forumu!
İspanya'da "Zorunlu Göç" forumu!
Eylem hazırlığındaki 27 terörist yakalandı
Eylem hazırlığındaki 27 terörist yakalandı
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
Avrupa ülkelerinden İsrail’e destek!
Avrupa ülkelerinden İsrail'e destek!
İman varsa imkan vardır!
İman varsa imkan vardır!
Başkan Erdoğan’dan kritik Filistin açıklaması
Başkan Erdoğan'dan kritik Filistin açıklaması
Hamas’ın hedefi ne? Canlı yayında anlattı
Hamas'ın hedefi ne? Canlı yayında anlattı
İsrail sivilleri işte böyle hedef aldı!
İsrail sivilleri işte böyle hedef aldı!
İsrail Gazze’yi Hamas Aşkelon’u vuruyor
İsrail Gazze’yi Hamas Aşkelon’u vuruyor
A Haber yayınında Hamas Aşkelon’u vurdu!
A Haber yayınında Hamas Aşkelon’u vurdu!
Fitili ABD ateşledi! Korkunun adresi değişti
Fitili ABD ateşledi! Korkunun adresi değişti
İşte çatışmaların yaşandığı ilk nokta!
İşte çatışmaların yaşandığı ilk nokta!
Daha Fazla Video Göster