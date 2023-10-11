11 Ekim 2023, Çarşamba
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Azerbaycan'dan İspanya'da "Zorunlu Göç" forumu! Azerbaycan Türk Kadınları Derneği Başkanı A Haber'de
İspanya'nın başkenti Madrid, Azerbaycan'ın liderliğinde düzenlenen "Zorunlu Göç" konulu önemli bir programa ev sahipliği yaptı. Forumu düzenleyen Azerbaycan Türk Kadınları Derneği Başkanı Tenzile Rüstemhanlı ise A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'a konuştu. Tenzile Rüstemhanlı, “Azerbaycan'dan 1988'de ailemle birlikte göç etmek zorunda kaldım. Zorla göç ettirildik, sesimizi Avrupa'ya bir türlü duyuramadık. 300 bin Azerbaycanlı her şeyini bırakıp göç etmek zorunda kaldı. Biz operasyonda Ermeni sivillere asla zarar vermedik. Avrupa bizim de yaşadığımız acıları görsün.” dedi.