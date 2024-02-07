Azerbaycan'da zafer sonrası ilk seçim! 6,5 milyon seçmen sandık başında

Azerbaycan'da 6,5 milyon kayıtlı seçmen, ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında. 30 yıllık Ermeni işgalinden kurtarılan Karabağ'da da ilk seçim heyecanı var. A Haber Özel Haberler Sorumlusu Mehmet Nilüfer detayları aktardı.

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