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Azerbaycan'da Şuşa sevinci! Duygularını A Haber'e anlattılar

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Giriş: 08.11.2020 13:06
Güncelleme:08.11.2020 13:13
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklaması Azerbaycanlı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Gence'li vatandaşlar sevinçlerini A Haber'le paylaştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklaması cephe hattında sevinçle karşılandı.

Son dakika: Karabağın kalbi Şuşa kenti işgalden kurtarıldı! Azerbaycanlı vatandaşlar A Haber canlı yayınında gözyaşlarıyla sevindi SON DAKİKA: KARABAĞ'IN KALBİ ŞUŞA KENTİ İŞGALDEN KURTARILDI! AZERBAYCANLI VATANDAŞLAR A HABER CANLI YAYININDA GÖZYAŞLARIYLA SEVİNDİ

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