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Azerbaycan'da Şuşa sevinci! Duygularını A Haber'e anlattılar
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklaması Azerbaycanlı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Gence'li vatandaşlar sevinçlerini A Haber'le paylaştı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklaması cephe hattında sevinçle karşılandı.